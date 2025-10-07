フランスのルコルニュ首相は6日、組閣後わずか14時間で辞表を提出し、受理された。就任1か月を待たずの辞任で史上最短となる。去年1月以降フランスでは、5人の首相の辞任が相次ぐ異常事態が続いており、危機の出口は見えない。前代未聞の政治危機に突入したフランス政局の背景にあるものは。（NNNパリ支局佐藤篤志）■年金改革で国民の怒りに火政権の不安定化が加速したのは、2023年の年金改革である。当時のボルヌ首相は、下院