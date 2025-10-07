アメリカのトランプ大統領は6日、自民党の新たな総裁になった高市早苗氏について「知恵と力強さを兼ね備えた人物」と表現し祝意を示しました。トランプ大統領は6日、自身のSNSで高市氏の自民党総裁選出についてコメントしました。この中でトランプ氏は高市氏について「大きな知恵と力強さを兼ね備えた非常に尊敬される人物だ」などと持ち上げました。その上で、「これは素晴らしい日本国民にとって、大変喜ばしい知らせだ。おめで