プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「エビのチーズフリッター」 「秋のサラダ」 「ブドウの和風パフェ」 の全3品。 ひと手間かけて、美味しい揚げ物のメインにサラダと和風デザートの献立です。【主菜】エビのチーズフリッター ひと手間かけてフリッターの衣を作ります。チーズの風味が何とも言えない美味しさです。 ©Eレシピ 調理時間：20分 カロリー：334Kcal レシピ制作：料