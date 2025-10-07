ＮＹ時間に入ってポンドドルは買い戻しが出ており、１．３４ドル台後半まで上昇している。ただ、２１日線と１００日線の下で推移は続いており、上値の重い雰囲気に変化はないが、下値を試す動きもない状況。一方、円安の動きからポンド円は２０２円台に急伸し、現在も本日高値圏での推移が続いている。年初来高値を一気に更新しているが、今年夏までの上向きの流れに完全に戻させるか注目される。 次回の英中銀の政策決定は