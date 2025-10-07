NY株式6日（NY時間11:53）（日本時間00:53） ダウ平均46674.57（-83.71-0.18%） ナスダック22938.46（+157.95+0.69%） CME日経平均先物48735（大証終比：+545+1.12%） きょうのＮＹ株式市場でダウ平均は７日ぶりに小反落。一方、ＩＴ・ハイテク株には上昇しており、ナスダックは反発している。米政府機関は依然として閉鎖が続いており、米経済指標の発表もない中でも、米株式市場は堅調な値動きを続け