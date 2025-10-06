ことしのノーベル生理学・医学賞が発表され、この地方でも研究を行っていた坂口志文さんが受賞しました。 坂口さん「嬉しい驚き。有効な治療は必ず見つかると信じている」。 坂口志文さんは滋賀県出身で、京都大学を卒業後、愛知県がんセンターなどを経て、現在は大阪大学の特任教授を務めています。 坂口さんは過剰な免疫反応を抑える「制御性T細胞」と呼ばれる細胞を発見。免疫の異常で起こる病気などの治療につ