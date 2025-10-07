日本の古都で最先端のアート。京都の街が変わり始めています。千年の都・京都に7日オープンするのが、世界的アート集団・チームラボが手掛ける国内最大級の没入型アートミュージアムです。国内初公開となる作品にお台場で人気を呼んだ作品など、その数50以上。チームラボ・猪子寿之代表：人は体験によってこの世界の見え方が広がり、体験によって価値観が広がっていく。ここでの体験が価値観を広げたり、自分の認識を広げるきっか