田園都市線は、列車同士が衝突し脱線した事故で運転を見合わせていましたが、さきほど運転を再開しました。田園都市線は5日午後11時ごろ、列車同士が衝突して電車が脱線した事故で、渋谷から鷺沼駅間の上下線で運転を見合わせていましたが、7日午前0時ごろに全線で運転を再開しました。再開が夜中になったため、二子玉川駅近くでは徒歩で帰宅する人も多く見られました。歩い帰る人：これから溝の口まで歩いて行きます。20〜30分く