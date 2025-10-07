【エルサレム＝金子靖志、ワシントン＝池田慶太】パレスチナ自治区ガザでの戦闘終結に向けたイスラエルとイスラム主義組織ハマスによる和平協議が６日、エジプトで始まった。ＡＰ通信などによると、実務者レベルの協議が、和平計画を提示した米国のスティーブン・ウィトコフ中東担当特使らの立ち会いのもと、カタールやエジプトなどの仲介役を通じて間接的に行われている模様だ。ルビオ米国務長官は５日、米ＮＢＣなど複数の