NY株式6日（NY時間11:09）（日本時間00:09） ダウ平均46688.49（-69.79-0.15%） ナスダック22894.98（+114.47+0.50%） CME日経平均先物48680（大証終比：+490+1.01%） 欧州株式6日GMT15:09 英FT100 9482.25（-9.00-0.09%） 独DAX 24392.51（+13.71+0.06%） 仏CAC40 7975.29（-106.25-1.31%） 米国債利回り 2年債 3.584（+0.008） 10年債 4.140（+0.021） 30年債 4.739