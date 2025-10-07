【ワシントン＝淵上隆悠】米国のトランプ大統領は６日、自民党総裁に選出された高市早苗氏について、自身のＳＮＳに「日本は初の女性首相を選出した。知恵と強さを持った非常に尊敬されている人物だ」と投稿し、評価した。高市氏の名前には触れなかった。高市氏は、今月中旬にも召集される臨時国会で首相に指名される公算が大きい。トランプ氏の「初の女性首相を選出」との投稿は、「フライング気味」なものとなった。日米両