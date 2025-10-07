豊田自動織機などは６日、自社に対する株式公開買い付け（ＴＯＢ）の開始時期が、当初目指していた１２月上旬から来年２月以降にずれ込む見通しだと発表した。各国・地域の競争法などに関して必要な手続きに時間がかかっているためとしている。ＴＯＢはトヨタ自動車、トヨタ不動産、トヨタ自の豊田章男会長が出資する特別目的会社（ＳＰＣ）が実施する。必要な手続きが済んだのは豪州、カナダ、イスラエル、南アフリカの４か国