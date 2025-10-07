今月、茨城県高萩市のアパートで78歳の男性が死亡しているのが見つかった事件で、警察は同居する男性のめいを殺人の疑いで逮捕しました。この事件は今月3日、高萩市安良川のアパートの一室で、この部屋に住む割貝政章さん（78）が血を流して倒れている状態で見つかり、その場で死亡が確認されたものです。警察によりますと、警察官が駆けつけた際、割貝さんと同居していためいが「叔父と同居していて、私が暴力を振るった」などと