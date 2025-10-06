「好みのタイプだし…」と、男性の内面を知らずに交際を始めて後悔した経験のある女性は少なくないでしょう。そこで今回は、「付き合ってはいけない男性」の特徴を紹介。こういう男性は黒が目に見えているので、分かった時点で恋愛対象から外すべきです。｜よく嘘をつく都合が悪いことがあると、すぐに口から出まかせを言ったり、嘘で誤魔化そうとする男性とは絶対に交際をしてはいけません。なぜなら、信頼関係が築けないのは当然