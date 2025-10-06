「腹筋運動が苦手で続かない」「短時間でお腹を引き締めたい」という人におすすめなのが、ヨガの簡単ポーズ【アルダ・ナーヴァアーサナ】。股関節を曲げた姿勢でキープするだけのシンプルなポーズですが、「腹直筋」や「腸腰筋」をしっかり刺激でき、体幹の強化にもつながるのが魅力です。習慣化すれば理想のぺたんこお腹がグッと近づけます。🌼半年で−10kg×ウエスト−８cmに成功！毎日の通勤を活かした【ながら痩せ習慣