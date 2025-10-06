「彼氏はできるけど、なぜかいつも短命で終わってしまう…」と悩む女性は意外と多いもの。でも、恋愛の長さは運だけでなく、自分の言動や関係の築き方が大きく影響するのです。そこで今回は、恋が長続きする女性と、すぐに別れてしまう女性の決定的な“違い”を紹介します。「尽くす」より「対等」でいられるか彼のために何かしてあげたい気持ちは素敵ですが、やりすぎると“お母さん化”しがち。男性は彼女に「支配」ではなく「対