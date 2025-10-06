いい感じでお付き合いが続いている男性がいても、「好き」「愛してる」といったセリフを言ってもらえないと、このまま関係を続けていて良いのか判断に悩むところです。そこで今回は、男性が本命の女性にしか「しないこと」を紹介。もし当てはまるなら、あなたは絶対に本命でしょう。｜いつも優しくて、いつも気遣ってくれるあなたがどんな態度をしても、どんなムチャなお願いしても、イラッとせずにすべて優しく受け止めてくれるな