ドラッグストアやデパコス売り場でずらりと並ぶ化粧水。「結局どれを選べばいいの？」と迷ってしまう人は少なくないでしょう。実は、化粧水選びの一番のポイントは“自分の肌質に合っているかどうか”。いくら“〇〇ランキング１位アイテム”でも肌質に合わなければ、肌トラブルの原因にもなりかねません。そこで今回は【乾燥肌・脂性肌・敏感肌】の３タイプ別に、選び方のコツとおすすめアイテムを解説します。🌼40代の“