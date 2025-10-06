「誰と会ってたの？」「どうして既読つかないの？」。そんな彼の言葉に、愛されているはずなのに息苦しさを感じたことありませんか？そんな風に束縛しがちな男性は不安や独占欲が強く、ちょっとしたことでも敏感に反応しがち。そこで今回は、そんな彼との関係を壊さずに、心地よい距離感を保つコツを紹介します。不安の裏にある“愛情”を理解してあげる束縛する男性は「彼女を失いたくない」という強い思いを抱えています。まずは