東急田園都市線の梶が谷駅に表示された、運転再開を知らせる案内＝7日午前0時29分、川崎市高津区川崎市高津区の東急田園都市線梶が谷駅で5日午後11時5分ごろ、中央林間発渋谷行きの普通列車が、引き込み線で停車中の回送列車（いずれも10両編成）に衝突し脱線させる事故があり、田園都市線は6日始発から渋谷―鷺沼間で上下線とも運転を見合わせた。東急電鉄は7日午前0時ごろ、運休区間での運転を再開した。運転見合わせは長時間