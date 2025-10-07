ノーベル生理学・医学賞の受賞が決まり、東京科学大の大隅良典栄誉教授（右）と電話対談する大阪大の坂口志文特任教授＝6日夜ノーベル生理学・医学賞に決まった大阪大の坂口志文特任教授が6日夜、2016年に同賞を受賞した東京科学大の大隅良典栄誉教授と電話で対談し「研究は何をやるにも時間がかかる。息長くやることが社会的に許されることが重要だ」と、基礎科学の大切さを強調した。大隅氏は「若い人は『短期的に役立つ』と