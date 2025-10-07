【肩ズンFig.鋼の錬金術師】 10月下旬 発売予定 価格：1回400円 「エドワード・エルリック」 タカラトミーアーツは、ガチャ商品「肩ズンFig.鋼の錬金術師」を10月下旬に発売する。価格は1回400円。 相手の肩に「ズン」と頭をもたれる仕草がかわいいデフォルメフィギュア「肩ズンFig.」に「鋼の錬金術師」が登場。「エドワード・エルリック」、「アル