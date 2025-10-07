経団連会長が高市新総裁に対して、安定した政権運営のために連立拡大の検討を求めました。経済3団体の一つである経団連の筒井会長は、6日の会見で、自民党の高市新総裁について「強い経済をつくるというお言葉があって、そこに非常に確かな意思を感じている」と述べた上で、「財政の健全化というところはこれはもう不可欠。責任ある積極財政、こういうバランスを取ろうという意志も感じている」とし、新総裁の経済政策に期待感を示