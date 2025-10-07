俳優の島崎伸作さんが、9月6日に脳出血で亡くなった。31歳だった。6日、ホットジェネレーションがサイト上で発表した。【写真】亡くなる1週間前には…元気な姿を見せていた島崎伸作さんサイトでは「島崎伸作が 令和7年9月6日 脳出血により31歳で永眠いたしました。ここに生前のご厚誼を深謝し、謹んでご通知申し上げます。尚、密葬は近親者のみにて執り行いました」と伝えられた。所属のM MUSICでも「弊社所属の島崎伸作が、