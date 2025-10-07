ザポリージャ原発周辺で警備に当たるロシア側要員＝2023年6月、ウクライナ南部ザポリージャ州（ロイター＝共同）【ウィーン共同】国際原子力機関（IAEA）のグロッシ事務局長は6日、ロシアが占拠し、外部電源の喪失が続くウクライナ南部ザポリージャ原発に常駐するIAEAのチームが、複数回の砲撃音を聞いたと明らかにした。原発側は、敷地から1.25キロの地点に2発が着弾したとしている。グロッシ氏は約2週間にわたり電源喪失が続