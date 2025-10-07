ノーベル生理学・医学賞に選ばれた大阪大学・坂口志文特任教授の妻が6日夜、取材に応じました。坂口教子さん「よかったです。ほんとによかったですね」――最初に聞いた時どこにいましたか？坂口教子さん「きょうから幕張にいて部屋いたんです、坂口は」――どんなかた？坂口教子さん「おっとりですよ」――研究者としてと夫として違う？坂口教子さん「一緒にずっと研究してたじゃないですか。なんかそういうので見たことなくて、