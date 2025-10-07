７日午前０時頃、列車同士の衝突・脱線事故の影響で６日の始発から運転を見合わせていた東急電鉄田園都市線の渋谷―鷺沼駅間の運転が再開した。また、６日の始発から運転を見合わせていた東急大井町線・溝の口―二子玉川駅間の運転も再開された。