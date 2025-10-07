東急田園都市線の普通列車と回送列車が衝突し車両が脱線した事故で、きょう午前0時ごろ、全線で運転が再開しました。きょうは始発から通常通り運転しています。喜入友浩キャスター「事故の発生から25時間近くが経過していますが、ようやく電車が梶が谷駅に到着します」おととい（5日）夜に起きた東急田園都市線の普通列車と回送列車が衝突した事故の影響で、東急電鉄の田園都市線と大井町線の一部区間で運転を見合わせていましたが