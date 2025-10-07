10月6日～10月7日 公開 秋田書店は、ヤンチャンWeb内「グラビア」のページにて、グラビアを10月6日から10月7日にかけて公開した。 「メンズマンデー」にはダンスボーカルグループ・lolの元メンバー・小見山直人さんが登場。 また「今月の一推しグラビアン」には、みゆゆさんのグラビアが掲載されている。 【メンズマンデー】 小見山直人さん 【今月の