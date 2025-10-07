ドジャース・大谷翔平投手（３１）が、敵地・シチズンズバンクパーク１号で地区Ｓ突破へ王手をかける。第１戦は先発して６回３失点で勝利投手も、バットでは４打席連続三振。無安打で終わった試合後に「素晴らしいピッチャーが５打席ともマウンドにいたので、なかなか打てる機会はなかった」と完敗を認めていたがこのままでは終わらない。ＭＬＢでは、ＰＳ中に試合のない日を減らすため、２２年以降はどちらかのリーグの地区シ