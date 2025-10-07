愛称が決まった復元模型の「こまき」と記念写真に納まる奈良県桜井市の松井正剛市長＝6日午後、桜井市役所奈良県桜井市は6日、卑弥呼がいたとされる邪馬台国の有力候補地・纒向遺跡で見つかった古墳時代の犬の骨から作った復元模型の愛称が「こまき」に決まったと発表した。市は4〜6月に愛称を一般から募り、寄せられた計2143件の中から選んだ。卑弥呼と纒向にちなんだ名前という。同市纒向学研究センターによると、犬の骨は20