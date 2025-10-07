1996（平成8）年10月7日、尖閣諸島の領有権を巡る日本への抗議で、香港、台湾、マカオの活動家ら300人以上を乗せた漁船など四十数隻が同諸島に接近、うち4人が魚釣島に上陸した。一連の抗議行動で同諸島へ活動家が上陸したのは初めてで、台湾の旗などを掲げた。日本は2012年に魚釣島など3島を国有化した。