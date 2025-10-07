スウェーデンのカロリンスカ研究所は６日、２０２５年のノーベル生理学・医学賞を、過剰な免疫反応を抑える「制御性Ｔ細胞」を発見した坂口志文(しもん)・大阪大特任教授（７４）ら３人に授与すると発表した。日本のノーベル賞受賞は、昨年平和賞に輝いた日本原水爆被害者団体協議会（被団協）に続いて２年連続となる。坂口さんの故郷・滋賀県長浜市では、兄で元高校教師の偉作さん（７６）や、母校の県立長浜北高校の同級生ら