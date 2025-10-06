アメリカのトランプ大統領は、高市氏が自民党の総裁に選ばれたことを受けて、6日夜に自身のSNSに「日本は初の女性総理を選出した。彼女は非常に尊敬される人物であり、深い知恵と強さを兼ね備えている。日本の国民にとって非常に喜ばしい知らせだ」と投稿しました。（ANNニュース）【画像】トランプ大統領のSNSに投稿されたコメント全文