ドジャース・佐々木朗希投手（２３）のポストシーズン（ＰＳ）での起用が９回や抑えに限らないことが５日（日本時間６日）、判明した。４日の地区シリーズ（Ｓ）第１戦、フィリーズ戦で、日米通じて初のセーブをマークした右腕についてＤ・ロバーツ監督（５３）は守護神の素質を認めながらも「９回に固定したくない」と柔軟に起用していくとした。ド軍はこの日試合がなく、６日（同７日午前７時８分開始）の敵地での第２戦に勝て