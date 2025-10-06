リヴァプールのファンは、エースであるモハメド・サラーを一度スタメンから外すべきだと考えているようだ。英『TalkSPORT』が報じている。今節のチェルシー戦（1-2）にも敗れたリヴァプールは現在公式戦3連敗中となっており、まだシーズン序盤ながらアルネ・スロット監督率いるチームの状態を不安視する声も挙がっている。新戦力が多いことやイブラヒマ・コナテの不調など、様々な要因が議論されているなか、多くのファンが注目し