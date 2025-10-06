トキエアは、東京都内で事業戦略発表会を開き、実業家の堀江貴文氏を取締役したことを明らかにした。エンターテインメント企業のLANDが、トキエアの株式のうち32.34％を取得した。LANDの和田直希氏が共同代表として、トキエアの代表取締役社長CEOに就任している。堀江氏はHIUインベストメントを通し、LANDの株式の24.7％を取得した。トキエアは定期便の運航が少ない平日を中心に、チャーター便事業を開始する。法人向けチャーター