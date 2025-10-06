来季の続投が正式決定した日本ハム・新庄剛志監督が6日夜、自身のインスタグラムを更新。就任5年目となる来季への決意を記した。新庄監督は「沢山の続投有難うメッセージ、有難う御座います」と書き出し、「来年も船長やらせてもらいます」と「スキッパー」として指揮を執ることを改めて宣言。そして「選手たちと『フロント』と力を合わせてパ・リーグ、プロ野球、盛り上げます」と絵文字とともにつづった。