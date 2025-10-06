フェイエノールトに所属する日本代表FW上田綺世は6日、オランダメディア『Voetbal Primeur（VP）』が選出するエールディヴィジ第8節のベストイレブンに選ばれた。今シーズン、好調をキープする上田はリーグ第7節が終了した時点で6ゴールをマーク。5日に行われた第8節ユトレヒト戦で先発出場を果たすと、20分にスルーパスに抜け出し先制点。2−2で迎えた88分には、体勢を崩しながらも、劇的な勝ち越しゴールを決め、3−2の勝利