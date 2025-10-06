ウズベキスタンサッカー協会は6日、ファビオ・カンナヴァーロ氏を新監督として招へいしたことを発表した。ウズベキスタン代表はFIFAワールドカップ26アジア最終予選（3次予選）でグループAを6勝3分1敗の成績で終え、勝ち点「21」を獲得し、イランに次ぐ2位で突破。同国史上初となるワールドカップ本大会出場を決めた。FIFAワールドカップ26まで残り1年を切ったなか、ウズベキスタン代表はF・カンナヴァーロ監督の就任を発表