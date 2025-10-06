事件現場（愛知・津島市） 愛知県津島市で車で信号待ちをしていた男性の頭をハンマーで殴ってけがをさせたとして、63歳の男が逮捕されました。 警察によりますと、殺人未遂の疑いで逮捕された津島市の無職、瀧野定之容疑者（63）は5日午後4時半すぎ、津島市古川町の交差点で市内に住む20代の男性会社員の頭を殺意をもってハンマーで1回殴りけがをさせた疑いがもたれています。 男性は軽傷です。 警察の調べに