１日、米コーヒーチェーン大手、スターバックス天津旗艦店で客に飲料を作るスタッフ。（天津＝新華社記者／孫凡越）【新華社天津10月6日】中国天津市では国慶節と中秋節に伴う大型連休（1〜8日）中に、多くの「天津首店（1号店）」がにぎわい、消費熱が高まっている。首店とは業界を代表するブランドや新興ブランドが地域で初めて出店する店舗のことで、都市の商業レベルを向上させ、消費者に多様で質の高い選択肢を提供する。