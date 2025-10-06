アメリカのトランプ大統領は自らのSNSに、「日本は偉大な知恵と強さを持ち、非常に尊敬される人物を初めての女性総理に選出した」と投稿しました。トランプ氏は名前は挙げていませんが、高市氏が自民党の新総裁に就任し総理大臣に選出される見通しが強まっていることを受けて、祝意を示しました。そのうえでトランプ氏は「これは日本国民にとって素晴らしいニュースだ。みなさん、おめでとうございます！」と書き込みました。トラ