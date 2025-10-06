４日、昌江海尾国家湿地公園の一角。（ドローンから、昌江＝新華社記者／蒲暁旭）【新華社海口10月6日】中国海南省昌江リー族自治県の海尾国家湿地公園がこのほど、生態修復と施設建設を終え、一般公開を再開した。公園は海南島でも数少ない海岸沿いの淡水沼沢湿地で、計画面積は5千ムー（約333ヘクタール）を超える。島の西海岸の重要な渡り鳥生息地でもあり「海南西部の鳥の楽園」と呼ばれる。ここ数年は、保護とモニタリン