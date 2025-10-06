５日、武夷山市の茶博園で開かれた岩茶の品評・闘茶会で、茶芸を楽しむ人たち。（武夷山＝新華社配信／邱汝泉）【新華社武夷山10月6日】中国福建省武夷山市では、国慶節・中秋節連休中の7日までの7日間、武夷岩茶の品評・闘茶会が開かれている。会場の一つの茶博園広場には、お茶を提供するテーブルが100近く並び、観光客がひと息ついてお茶を味わう憩いの場、茶企業がブランド理念や文化的背景を紹介する窓口となった。茶文化の