フランスのルコルニュ首相の辞任により、フランスの財政問題が未解決のまま残り、経済政策が成長にとってより不利になるリスクがさらに高まったとエコノミストは指摘している。 同エコノミストは「われわれは昨年から、フランスが明確な解決策のないまま数年間の財政・政治的困難に直面していると述べてきたが、ルコルニュ首相の辞任は依然として悪い兆候だ」と述べている。 前任者のバイル前首相の財政再建策を緩和す