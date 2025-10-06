アメリカのトランプ大統領は先ほど、新たに自民党新総裁に選ばれた高市早苗氏についてSNSで「日本は初の女性首相を選出した。深い知恵と力強さを持つ、非常に尊敬される人物だ」と投稿し、祝意を表明しました。その上で「これは素晴らしい日本の国民にとって、大変喜ばしいニュースだ。皆さま、おめでとう！」と続けました。