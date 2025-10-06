インターネットイニシアティブ（IIJ）およびIIJエンジニアリング（IIJ-EG）は10月2日、横浜市選挙管理委員会およびムサシと共同で、選挙における投票環境の向上を目的に、一部の投票所とガバメントクラウド上の投票管理システム間を無線通信による閉域ネットワークで接続する実証実験を行い、その有効性を確認したと発表した。システムイメージ○モバイル通信の活用で低コスト化、複数回線で安定性確保共通投票所や民間施設への期