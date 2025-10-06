ジェイコムウエスト（J:COM）はNHK大阪放送局と共催で、NHK交響楽団メンバーによるアンサンブルコンサートを開催する。会場は大阪市中央公会堂（大阪市北区中之島）で、開催日は2025年10月31日と2026年1月16日の2回。各回700名、合計1,400名を無料招待する。会場となる大阪市中央公会堂の外観(c)大阪市中央公会堂○2025年4月に指定管理者となって初めての主催イベントJ:COMは2025年4月から同公会堂の指定管理者となっており、主