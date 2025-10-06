11月17日「世界早産児デー」は、2008年(平成20年)にヨーロッパのNICU家族会(EFCNI)及び提携している家族会によって制定された。現在、100カ国以上の国々で、多くの個人や団体が様々な活動やイベントに参加して、早産児やその家族を支援するための取組を行っている。日本では、約20人に1人の子どもが、予定日より早く、37週未満で生まれている。早産の場合、健康や将来への不安など抱える悩みが多く、子どもと家族に寄り添った、よ